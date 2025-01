"Tar boccia il ricorso contro il Piano Rifiuti"

"Il Piano dei rifiuti varato dal centrodestra promuove prioritariamente la riduzione alla fonte della quantità e pericolosità dei rifiuti, il riciclo, la realizzazione di un sistema impiantistico di trattamento e smaltimento dei rifiuti volto a minimizzare lo smaltimento in discarica e massimizzare il recupero di materia ed energia, che non comportino costi eccessivi e che consentano il contenimento degli impatti al minimo livello conseguibile. Con queste motivazioni il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha respinto il ricorso presentato da Europa Verde - Verdi, Federazione Regionale dell’Umbria di Europa Verde - Verdi, Partito Animalista Italiano contro la Regione Umbria, ritenuto infondato nel merito": lo ha reso noto il segretario regionale della Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti. "Il Piano regionale dei Rifiuti approvato nella scorsa legislatura è stato considerato coerente con i principi nazionali ed eurounitari che presiedono ad una efficace gestione dei rifiuti, a dimostrazione che il lavoro svolto in fase di redazione ha tenuto conto di tutte le normative ed è stato varato con buonsenso".