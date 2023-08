Tappa umbra di Miss Italia Rachele è la reginetta

Prosegue il vaggio nella bellezza umbra di Miss Italia: Rachele Bonci si aggiudica l’ambita fascia di Miss Rocchetta Bellezza Umbria 2023 e vola dritta alle prefinali nazionali. Diciottenne di Foligno, Rachele ha espresso tutta la sua felicità per la vittoria, conquistata giovedì sera. "E’ stata una serata emozionante. Mi sono divertita e non posso credere di aver vinto questo titolo, è un onore per me. Spero di continuare questo percorso che mi sta portando tanta gioia, felicità e soddisfazione. A settembre inizierò il quinto superiore al Liceo Linguistico , so che sarà un anno duro ma sicuramente pieno di eventi gratificanti". La serata di Gualdo è stata ricca di sorprese: Lavinia Abate, Miss Italia in carica e madrina della serata, ha incoronato la vincitrice, insieme al sindaco Massimiliano Presciutti (nella foto di Anna Dykhno) e ha allietato la serata cantando due suoi inediti. La serata è stata condotta da Lucrezia Lucchetti e Angelo Rifino, volti noti di ogni tappa umbra, organzzata da Upside Agency, esclusivista del concorso. Tra i giurati, oltre a sindaco, assessore e rappresentanti istituzionali, anche le ex miss Cecilia Alma Levita, Laura Lanzi, Chiara Fucelli e Giulia Rossini. Prossimo appuntamento stasera a Giano dell’Umbria, agli impianti sportivi di Bastardo.