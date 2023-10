Tappa del Giro d’Italia torna in città: "La partenza sia in piazza Duomo"

Il Giro d’Italia 2024 partirà da Spoleto. Manca solo l’ufficialità che arriverà venerdì prossimo, durante la presentazione della corsa ciclistica a tappe che si terrà a Trento. L’ultima volta che la città ha ospitato la partenza della corsa in rosa risale al 2007 per la tappa Spoleto-Scarperia. In quell’occasione il villaggio della carovana rosa fu allestito in piazza Garibaldi da cui fu dato il via in direzione nord. Questa volta i ciclisti invece, da quanto trapela, si sposteranno in direzione sud-est verso l’Abruzzo, perché la tappa dovrebbe arrivare ai piedi del Gran Sasso, ovvero a Prati di Tivo. Il Giro nelle ultime due edizioni è comunque transitato a Spoleto, l’anno scorso subito dopo la partenza da Terni e percorrendo la strada statale Flaminia, giunto all’altezza della galleria del Colle Sant’Elia, ha regalato una cartolina da copertina con il gruppo dei ciclisti sullo sfondo della Rocca Albornoz e del Ponte delle Torri.

"Per la nostra città – afferma il presidente di Confcommercio, Tommaso Barbanera – si tratta di un’ulteriore occasione di grande visibilità per la città di Spoleto, che in linea di massima ci permette anche di diversificare il target rispetto ad altre operazioni ad esempio rispetto a Don Matteo". Il presidente Barbanera proporne di verificare la possibilità di partire da piazza Duomo, per poi proseguire magari per corso Mazzini, piazza della Libertà e lasciare la città dopo aver percorso la passeggiata. "A fini promozionali questa soluzione – continua il presidente di Confcommercio – sarebbe sicuramente tra le migliori, regaleremmo un’altra bella cartolina al Giro d’Italia". Il grande “giorno rosa“ per Spoleto dovrebbe essere l’11 maggio, subito dopo la cronometro Foligno-Perugia, fissata a quanto pare per il 10 maggio. L’operazione “Giro d’Italia“ è stata voluta e curata dall’assessorato al turismo della Regione Umbria e entro breve inizieranno i sopralluoghi degli organizzatori dell’evento sportivo per pianificare nel dettaglio tutta la logistica. A livello locale ad occuparsi delle questioni organizzative sarà il vicesindaco ed assessore allo sport Stefano Lisci che ha anche la delega alla Polizia Municipale. "È chiaro – sottolinea Lisci - che per stabilire la location della partenza prima di tutto bisognerà prendere in considerazione gli aspetti legati alla sicurezza, ma attendiamo i sopralluoghi dei tecnici della corsa".