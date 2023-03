Tappa del Giro d’Italia La manifestazione torna dopo ventotto anni

Torna in città il Giro d’Italia, dopo 28 anni dalla vittoria in volata di Mario Cipollini in Corso del Popolo. L’ottava tappa, Terni-Fossombrone, partirà sabato 13 maggio. "Sono molto emozionato nel presentare questo evento - così il sindaco Leonardo Latini a Palazzo Spada - non solo perché la data in cui si svolgerà, il 13 maggio, lo fa diventare una specie di suggello della nostra amministrazione, a conclusione del mandato amministrativo, ma proprio per il significato che riveste. Fin dall’inizio abbiamo infatti puntato sullo sport come grande attrattore per il nostro territorio: la tappa del Giro d’Italia è un tassello importante di questa strategia che ha già portato risultati significativi nell’incremento delle presenze. Ricordo l’organizzazione della tappa della Tirreno-Adriatico e poi gli europei e i mondiali di scherma paralimpica che Terni si appresta ad ospitare, oltre alle tantissime gare podistiche, pongistiche, di tiro con l’arco e di molti altri sport". Il sindaco, che ha ringraziato la Fondazione Carit e l’organizzatore Rcs, ha quindi rivendicato che "molto" è stato investito sulle infrastrutture sportive. Presenti l’assessore regionale allo sport Paola Agabiti e la presidente della Provincia, Laura Pernazza. Alle 11.50 i corridori si muoveranno da piazza della Repubblica, per poi proseguire lungo corso Tacito, piazza Tacito via Mazzini, viale Brin per poi attraversare il sottopasso di via Breda in direzione Terni Est e e San Carlo. Sulla Flaminia il via alla gara: sono infatti previsti otto chilometri ad andatura ciclo turistica, prima della partenza vera e propria.