Tanti turisti. Ma la vacanza è troppo breve

TODI - La città di Jacopone conferma la propria attrattività con flussi di visitatori stabili, sia italiani sia stranieri, ma la permanenza media dei turisti rimane troppo breve. È il nodo cruciale evidenziato da un’analisi condotta da Confcommercio Umbria attraverso la piattaforma Cities Mobility Analytics, nei quattro mesi maggio/agosto 2025,: La maggioranza dei visitatori si trattiene infatti soltanto per una giornata: il 78% dei nazionali e il 65% degli stranieri. Una quota pesante che limita l’impatto economico e sociale dei flussi turistici sul centro storico e sul tessuto commerciale locale. "Gli investimenti dell’amministrazione in eventi ed attrattività del centro storico hanno contribuito a mantenere stabili i numeri – afferma Confcommercio - ma c’è la necessità di rafforzare la cooperazione con il Comune attraverso l’attuazione delle progettualità previste dal Protocollo d’intesa già sottoscritto. L’obiettivo prioritario è avviare iniziative congiunte per aumentare la durata dei soggiorni, favorendo così una fruizione più completa dell’offerta culturale, turistica e commerciale di Todi". La piattaforma Cities Mobility Analytics consente di leggere i flussi urbani e turistici - età, genere, nazionalità, frequenza di visita, tempo di permanenza e propensione al consumo - attraverso dati anonimizzati da rete mobile. Si tratta di informazioni strategiche che offrono a istituzioni e imprese strumenti utili per decisioni mirate e orientate al risultato. Il progetto si inserisce nella cornice nazionale Cities (Città Terziario Innovazione Economia e Società).

Susi Felceti