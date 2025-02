"Tanti murales con gli attori per colorare la città"

Perché ha proposto al Comune il progetto-murales? "Ho proposto di realizzare i murales perché volevo dare un po’ di colore a Narni dove prevalgono diverse realtà storiche e dove i grigi predominano".

In media, quanto tempo si impiega per realizzare i murales? "Solitamente per realizzare un murale impiego due o tre giorni, dipende dalla grandezza della superficie da dipingere".

Quale è il suo preferito e perché? "Per me tutti i murales sono importanti, ma se proprio dovessi scegliere, sceglierei quello raffigurante Gastone Moschin perché quando ho finito di dipingere i suoi occhi, li ho guardati e sembrava che mi parlassero. L’altro murale che preferisco è quello di Anna Magnani perché è molto affascinante e la sua figura emana molto affetto".

Che tecnica di pittura ha utilizzato? "Ho utilizzato colori al quarzo che respirano, ovvero prodotti a base ecologica che sono formati da componenti che trattengono l’anidride carbonica".

Ha scelto lei i colori? Se sì, ci può spiegare in base a quale criterio? "Ho scelto la tecnica utilizzata nella pop art, il colore infatti non ha sfumature ma campiture nette e vettoriali. Ho lavorato con la scala dei grigi per rappresentare gli attori che a loro volta raffigurano il passato, mentre gli sfondi sono realizzati con colori accesi e caldi per catturare l’attenzione dell’osservatore".