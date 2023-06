Tanti iscritti Il Comune corre ai ripari

Asili nido d’estate, quasi mille iscritti e Comune costretto a mettere in campo più personale. I numeri delle richieste di iscrizione al servizio dei nidi d’estate, infatti, raccolte entro il termine del 19 maggio sono i seguenti 315 richieste per la prima settimana; 318 per la seconda e

297 richieste per la terza settimana. Così Palazzo dei Priori al fine di poter accogliere tutti i bambini, ha dovuto ricorrere ad alcune modifiche rispetto a quanto stabilito in precedenza: svolgimento del servizio con il ricorso al personale educativo assunto a tempo indeterminato e con il ricorso ad unità di personale a tempo determinato, nonché con ricorso al necessario personale ausiliario. Inoltre la realizzazione delle attività nelle seguenti strutture: Arcobaleno di Ponte San Giovanni; Tiglio 1 e 2 di via Carlo Manuali; Filastrocca di Madonna Alta; Cinque granelli di San Sisto; Fantaghirò di Santa Lucia; Grillo parlante di Ferro di Cavallo.