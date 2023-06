Tanta gente e affetto alla partita in ricordo di Davide Piampiano

VIOLE – In tanti, in campo e sugli spalti, per la partita in ricordo di Davide Piampiano, a 5 mesi dalla scomparsa in un incidente di caccia. Con finalità benefiche: le offerte raccolte sono state destinata all’associazione Con Noi, impegnata nelle cure palliative. A sfidarsi gli amici di Piampiano: quelli del Viole calcio, formazione nella quale militava, quelli del Calendimaggio, di Parte de Sopra, alla quale apparteneva Davide – era tamburino -, di Parte de Sotto che, anche in occasione della recente festa del Calendimaggio, al pari della Nobilissima, avevano reso omaggio alla memoria del giovane. Sulla recinzione gli striscioni che, da gennaio, ricordano Davide, sul manto erboso la scritta Dax, con il quale era da tutti conosciuto. Presenti i genitori di Davide - papà Antonello e mamma Catia -, la sorella Valeria, la fidanzata Michela, i familiari, oltre ad amici e conoscenti che hanno voluto onorare al meglio il giovane. Intervenuto anche il vicesindaco Valter Stoppini, a nome del Comune. I blu della Parte de Sopra si sono imposti per 3 a 1 in rimonta sui rossi della Parte de Sotto.