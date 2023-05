’Tanganica. Stato libero della risata’ racconta i mille volti della comicità

Stand up comedy, teatro canzone, circo contemporaneo, danza e commedia dell’arte, ma anche scienza, natura e salute per declinare e promuovere i linguaggi dell’umorismo. Ecco gli ingredienti di “Tanganica. Stato libero della risata“, un nuovissimo festival che debutta a Perugia, in piazza Birago venerdì 26 e sabato 27 maggio e che ieri è presentato alla libreria Pop Up (nella foto). La rassegna – a ingresso gratuito – è promossa dall’associazione perugina Occhisulmondo, in collaborazione con MenteGlocale e un’ampia rete di partner del quartiere, grazie al sostegno dei fondi del bando regionale per lo spettacolo dal vivo. “Tanganica“, prende il nome dallo stato africano simbolo di pacifismo e partecipazione e trova il humus ideale in un quartiere semiperiferico, sempre sta pezzo di città aperto e attivo".

Lo Stato libero della ristata si apre venerdì 26 maggio, alle 18, con le trasmissioni di “Radio Tanganica“, che seguirà in streaming nei canali di Radiophonica la due giorni di eventi, poi alle 18.30 chiacchiere tra scienza e comicità con David Grohmann, direttore del Cams e il ricercatore Alessandro Ludovisi e alle 19.15 humor nero con lo scrittore e comico Alessandro Gori, detto “lo Sgargabonzi”, in dialogo con Pietro Sparacino, comico e conduttore della manifestazione. Alle 20 l’evento clou della prima giornata, il recital di teatro-canzone di David Riondino e alle 21.30 stand up comedy con Chiara Becchimanzi per finire con musica live del duo elettronico Luci da Labbra, ospite speciale la cantante Majuri.

Sabato 27 si riparte con uno spettacolo di circo contemporaneo “In Viaggio“, di David Giangreco, quindi pranzo di quartiere e tanti laboratori di scrittura creativa, acrobazie comiche, LiberBici e psico-umorismo. Alle 19.30 spazio alla danza con lo spettacolo Clown di Giuseppe Muscarello e Giovanna Velardi, e alle 21.30 imperdibile comedy show del duo Donati & Olesen con un imperdibile comedy show. Alle 23.30 Tanganica si chiude con il “microfono aperto” sul palco di piazza Birago, con gli stand up comedian del futuro.