Tamponamento a catena sul raccordo, il bilancio: tre feriti e tredici auto coinvolte

Maxi-tamponamento in galleria: tredici auto coinvolte, tre feriti e disagi al traffico

Perugia, 27 febbraio 2023 – Tre feriti in condizioni, fortunatamente, non gravi. Tredici automobili coinvolte. E l’ennesima giornata d’inferno per il traffico a Perugia. È, in poche parole, il bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo il raccordo autostradale 6 “Bettolle-Perugia“. Il maxi-tamponamento si è verificato lungo la carreggiata in direzione Bettolle, all’interno della galleria Madonna Alta: uno dei tratti più frequentati del raccordo e la cui “chiusura“ finisce per avere sempre ripercussioni importanti sul traffico cittadino. Cosa accaduta, puntuapmente, anche ieri.

I feriti sono stati subito soccorsi e trasportati dalle ambulanze all’ospedale Santa Maria della Misericordia dove, come detto, i medici li hanno sottoposti a tutti gli accertamenti e hanno potuto constatarne le condizioni non gravi. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa dall’Anas e sono intervenute le forze dell’ordine che hanno lavorato per ricostruire la dinamica dell’incidente.Sul posto anche i vigili del fuoco.

Poi, una volta eseguiti tutti i rilievi e ripristinate le condizioni di sicurezza lungo la strada, il traffico è stato riaperto nella sola corsia di sorpasso. Sono stati quindi recuperati i mezzi coinvolti, quelli che non riuscivano a rimettersi in marcia in maniera autonoma. Il traffico è tornato alla normalità solo in serata.

A risentire dell’incidente avvenuto sul raccordo autostradale, dove inevitabilmente si sono formate lunghe code, è stata anche la viabilità cittadina, soprattutto a ridosso del tratto interessato dal maxi-tamponamento, nella zona di Madonna Alta.