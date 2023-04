Tampona un’auto e scappa Senza patente, denunciato

Tampona con l’auto aziendale un’altra macchina e scappa, ma è individuato dalla polizia: guai per un trentenne denunciato per guida senza patente e anche per il proprietario del veicolo che dovrà rispondere per l’incauto affidamento del veicolo a persona senza patente. L’episodio si è verificato ieri mattina a Santa Maria degli Angeli, in via Patrono d’Italia (la strada che unisce la cittadina della Porziuncola con Assisi) dove era stato segnalato un incidente automobilistico, a seguito del quale il responsabile si era dato alla fuga; sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia del Commissariato della città serafica. Giunti sul luogo dell’incidente, gli agenti hanno preso contatti con il conducente del veicolo tamponato, il quale ha riferito che, dopo aver subito la collisione, l’altro automobilista si era dato alla fuga in maniera inspiegabile. A quel punto, i poliziotti hanno effettuato un controllo sull’auto, risalendo all’intestatario.

Il proprietario è stato così rintracciato e ha spiegato che il veicolo era stato utilizzato da un suo dipendente; aggiungendo anche che era privo di patente poiché mai conseguita e che quindi, spaventato per l’accaduto, era scappato. Dopo essere ritornati sul luogo dell’incidente, gli agenti hanno provveduto ai rilievi di legge. Al conducente è stata contestata la sanzione amministrativa per guida senza patente (prevista dall’articolo 116 del Codice della Strada). Il proprietario della macchina invece, avrà una sanzione amministrativa per l’incauto affidamento del veicolo a persona senza patente che prevede una pena pecuniaria da 398 a 1595 euro.