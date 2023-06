Taglio dei servizi sanitari "No alla chiusura dei SerD a Narni e ad Amelia"

"È con forte preoccupazione che denunciamo il continuo ridimensionamento dei servizi sanitari nel territorio, non ultimo i SerD di Narni Amelia, i cui territori continuano ad essere umiliati con il depauperamento dei servizi pubblici". Così Verdi Sinistra e Sinistra Italiana di Terni, Narni e Amelia. Un mese fa era stato il sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli, a denunciare lo smantellamento dei SerD (Servizi per le dipendenze) di Narni Scalo; ora la questione torna a galla. "Continuano ad essere attuati tagli indiscriminati e riduzioni di personale che hanno un impatto diretto sulle categorie più fragili della nostra società, privandole di un supporto essenziale e mettendo a rischio la salute di gran parte dei cittadini – continua la Sinistra _ . In particolare, senza il SerD, i servizi di prevenzione e cura delle dipendenze saranno sostanzialmente annullati, infliggendo un danno alla nostra comunità. Chi si occuperà di questi utenti fragili? Dovranno andare a Terni dove il servizio è già in grave affanno? E con quali risorse per gli spostamenti? In un periodo dove le difficoltà di carattere psico-socio sanitario sono in aumento i servizi dovrebbero essere rafforzati". "Di fronte all’aumento del disagio nella popolazione, dovuto alla pandemia e all’aumento delle diseguaglianze ,conclude la Sinistra _ la Regione di destra taglia i servizi socio sanitari mentre la nuova Giunta di Bandecchi a Terni cerca di nascondere la polvere sotto il tappeto, eliminando le panchine dove persone con problemi di dipendenza o di disagio vanno a sedersi". Ste.Cin.