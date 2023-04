"Taglio agli incentivi, due pesi e due misure"

"Perché il taglio degli incentivi ai dipendenti è stato fatto retroattivamente sulle attività già concluse e per gli avvocati a valere solo sulle attività future? Un’amministrazione pubblica non dovrebbe essere imparziale nei principi fondanti e pertanto garantire il massimo della parità di trattamento?". Domande che mette sul tavolo Piero Martani, il dipendente comunale che ha presentato ricorso al Tar contro Palazzo dei Priori che ha ‘ridotto’ gli incentivi sulle gare (per lavori o servizi) andate a buon fine. Questione su cui successivamente gli avvocati comunali hanno presentato a loro volta ricorso contro il Comune stesso. "Avendo presentato ricorso al Tar, su quelle che appaiono essere le medesime ragioni – spiega Martani -, posso comprendere bene le motivazioni dei colleghi avvocati. Ritengo in questo momento sia inutile polemizzare sulla pittoresca situazione che vede il Comune essere in conflitto con i suoi stessi legali, o sui significativi costi che questa doppia diatriba comporta per le casse comunali. Ad ogni modo, attenderò fiducioso le decisioni dei rispettivi giudici (Tar per il sottoscritto e Consiglio di Stato per i colleghi avvocati ricorrenti) e con me anche molti altri colleghi interessati. Nel frattempo, però – conclude Martani –, ritengo sia doveroso che l’amministrazione fornisca a tutti i suoi dipendenti e, perché no, ai cittadini, una risposta chiara che ai più appare anche semplicemente doverosa sulla disparità di trattamento".