Tagli delle dirigenze L’Umbria rischia 9 posti Iniziato il confronto

Chiusa la fase delle nomine degli organici, ora per la scuola umbra si apre la delicata fase del ridimensionamento, che come noto prevede per i prossimi trienni scolastici, 20242025 – 20252026 -20262027 la riduzione di circa 9 dirigenze e altrettanti segretari generali. Ieri, i sindacati della scuola si sono confrontati con l’ex Provveditorato agli studi, diretto da Sergio Repetto, e con la Regione. Fase interlocutoria, alla quale però dovrà seguire un’attenta riflessione.