"Tagli a corse e servizi. Problema per i pendolari"

ORVIETO - "Il continuo taglio di treni, la sempre più scadente garanzia dei servizi ferroviari per e da Roma e Firenze, sono divenuti un serio problema per molti lavoratori e studenti dell’Orvietano, che hanno necessità di recarsi a Roma, Arezzo, Perugia, Firenze e Terni". Lo denuncia Ciro Zeno, responsabile della Filt Cgil Umbria, che ha rimarcato come i treni siano ormai "talmente rari da non rispondere più alle esigenze dell’intero comprensorio. Non abbiamo visto da parte delle istituzioni umbre il giusto impegno affinché i collegamenti venissero incrementati – ha detto il segretario generale della Filt Cgil Umbria, Ciro Zeno – anzi, dal 2000 ad oggi gli Intercity si sono ridotti del 75%, i treni notte, anche per l’estero sono completamente spariti. Ci sono intere fasce orarie scoperte, per fare un esempio, la mattina su Roma, dopo le 7.20 c’è il vuoto fino alle 9, con, tra l’altro, tempi di percorrenza da terzo mondo. Inoltre – ha aggiunto Zeno – i cambi treno a Orte e Chiusi sono ormai la normalità, poiché sempre meno corse dirette vengono garantite". Altro tema toccato nella conferenza stampa dalla Filt Cgil è quello dell’alta velocità: "Circa 600 treni al giorno sfrecciano a quasi 300 km/h orari dentro Orvieto, ma di questi non se ne ferma nemmeno uno. Sarebbe molto utile al territorio e alle regioni limitrofi adottare, per un periodo sperimentale, delle fermate alta velocità in orari strategici".