Tacconi "grave ma stazionario". I messaggi del mondo del calcio

Articolo : Malore per Tacconi: è in prognosi riservata Il figlio: "Sei un leone"

Perugia, 25 aprile 2022 - Tutti fanno il tifo per Stefano Tacconi. Una marea di messaggi per l’ex portiere della Juventus e della Nazionale che da sabato sera è ricoverato nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale di Alessandria. Al momento le condizioni di Stefano Tacconi "sono ancora importanti ma stazionarie e la stazionarietà in questo caso è un evento favorevole". È quanto comunica Andrea Barbanera, direttore della struttura di neurochirurgia dell’ospedale di Alessandria. Tacconi era stato portato nel presidio sanitario sabatoie in seguito a una emorragia cerebrale da rottura di un aneurisma.

"Le condizioni - spiega Barbanera - sono apparse subito importanti e serie. Abbiamo immediatamente condotto le indagini necessarie e, durante la notte, svolto un trattamento per evitare una seconda emorragia".

Barbanera afferma che "sarà possibile avere una idea più precisa sugli esiti solo nei prossimi giorni". Ma intanto il mondo del calcio è in ansia per le condizioni dell’ex numero uno. Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri ha voluto mandare un messaggio. "Voglio fare un grosso in bocca al lupo a Stefano Tacconi, speriamo di rivederlo il più

presto possibile", ha detto Allegri. Accanto a Tacconi, in queste ore di angoscia, ci sono la moglie Laura Speranza e i quattro figli, Andrea, Virginia, Alberto e Vittoria. Dopo il messaggio del figlio Andrea, anche Virginia ha condiviso tra le storie Instagram una toccante foto di un abbraccio con il papà e ha scritto: "Torna da me". Il quadro clinico di Tacconi è complicato, ma la famiglia non perde la speranza e lotta, come può, insieme a lui.