“Sweet Pampepato“. Ci sarà tra un anno

TERNI Presentata a Palazzo Spada la prima edizione di “Sweet Pampepato“, in programma dal 22 al 24 novembre 2024. Un evento interamente dedicato al dolce della tradizione dove si incontrano le migliori realtà produttive per far scoprire e degustare tutto il meglio della produzione di pampepato di Terni Igp ma non solo, sarà l’occasione per scoprire la ricchissima varietà di dolci della tradizione Umbra. Così la Camera di commercio dell’Umbria. L’iniziativa è promossa anche da Cofartigianato Terni, Regione e Provincia. Secondo l’assessore regionale Paola Agabiti, "il pampepato di Terni rappresenta una delle eccellenze di punta del panorama culinario umbro, sancito dalla qualificazione Igp, che ne testimonia la peculiarità e specificità della sua preparazione e della sua inconfondibile ricetta"