Svuotata la cassaforte di una casa. Banda fa sparire denaro e preziosi

di Fabrizio Paladino

L’auto che parcheggia davanti casa: scende una persona, suona il campanello e nessuno risponde. A questo punto scatta il segnale convenzionale: si può agire.

Dal veicolo scendono altri due o tre soggetti (con loro, a quanto pare una donna) che si dirigono verso l’abitazione dove, in quel momento, non c’è nessuno.

Sono le 18,30 di giovedì scorso; siamo in via Bartolomei a Lama di San Giustino, parallela di via della Stazione, zona particolarmente trafficata. Nella serie di case a schiera, arrivano insomma i ladri. C’è una telecamera dei vicini che registra tutto; il veicolo chiaro, una berlina, lasciato sulla via, forse all’interno c’è pure qualcuno che attende pronto a ripartire concluso il colpo. La banda a questo punto entra in azione: forza una finestra laterale e, all’interno delle mura domestiche, i malviventi cercano la cassaforte che, in poco tempo, individuano.

Con loro hanno tutto il materiale da scasso necessario, compreso il frullino che serve per aprire il contenitore, all’interno del quale si trovano poco meno di 2mila euro in contanti, alcuni oggetti in oro e altri preziosi.

Il bottino comunque è già importante, pur se i ladri non si accontentano e invece di fuggire temendo l’arrivo, da un momento all’altro, dei proprietari, continuano a cercare fermandosi davanti all’aspirapolvere Folletto che portano via. A questo punto decidono di far perdere le loro tracce lasciandosi alle spalle l’ennesimo raid ladresco per la rabbia dei proprietari che, appena tornati a casa, si sono trovati davanti l’amara sorpresa.

Della vicenda si stanno occupando i carabinieri della Stazione di San Giustino che, come accade in questi casi, hanno visionato le immagini messe a disposizione dal vicino insieme agli altri accertamenti sul posto.

Intanto nelle ore immediatamente successive anche sui social non si parlava d’altro.

Non solo per quanto riguarda il blitz in via Bartolomei, visto che la gente ha segnalato anche la presenza di soggetti sospetti in via Allende e via Martin Luther King, più o meno nella stessa zona dove è stata svuotata in pochi minuti la cassaforte.

"Sono state viste aggirarsi a piedi due donne di mezza età per poi allontanarsi subito" è stato scritto in uno dei tanti post per denunciare quanto avvenuto da lì a poche ore.