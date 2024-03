Svuota il conto di nonna e zio. Denunciato nipote ’infedele’

Avrebbe prosciugato il conto della nonna e dello zio, entrambi disabili. Bonifici e assegni per un totale, in base alle indagini della Guardia di finanza, di 111mila euro. Che, su disposizione del gip di Spoleto, sono stati sequestrati all’indagato. I finanzieri di Perugia, nei giorni scorsi, hanno eseguito il sequestro in seguito alla richiesta della Procura di Spoleto, in conseguenza delle indagini che hanno fatto seguito alla denuncia presentata dall’amministratore di sostegno di una signora ultranovantenne e di suo figlio sessantenne, entrambi con problemi psichici, che vivono insieme a Cannara. L’attività investigativa, che si è sviluppata in particolare con l’analisi della documentazione bancaria, l’assunzione di informazioni testimoniali e l’utilizzo delle banche dati, ha permesso di accertare le presunte condotte illecite contestate al nipote. Il quale, approfittando del rapporto di parentela e, soprattutto, dello stato di incapacità delle vittime, sarebbe riuscito nel tempo a impossessarsi del denaro. Le operazioni sospette si sarebbero concretizzate attraverso bonifici e assegni circolari emessi dall’anziana nonna, abilitata ad operare sul conto del figlio, tra settembre 2019 e maggio 2021. Una costante emorragia di denaro dal conto dei due fino ad arrivare prosciugarlo. L’uomo, anche lui residente a Cannara, è stato denunciato per circonvenzione di incapace, aggravata dalla continuazione, dalla gravità del danno patrimoniale cagionato e dall’aver commesso il fatto abusando della relazione di parentela. È stato disposto il sequestro della somma di denaro corrispondente a quanto sottratto.