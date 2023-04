Svolta trasporto pubblico Addio bus inquinanti Dal 2024 vanno sostituiti

Le norme (legge 1562021) parlano chiaro: dal 1° gennaio 2024 non sarà più consentita la circolazione di un elevato numero di autobus Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 (circa 300), "con conseguente urgente necessità di provvedere, in tempi molto brevi, ad un consistente rinnovo degli autobus sul nostro territorio regionale". E per questo verranno subito messi sul tavolo dall’Agenzia Unica per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico 2,3 milioni di euro che verranno ‘prelevati’ dal Piano pluriennale degli investimenti.

Una mossa urgente quella messa in campo dall’Assessorato regionale ai Trasporti, costretto ad adeguarsi e a bandire rapidamente la gara per l’acquisto dei mezzi non inquinanti. Le risorse sono quelle del decreto interministeriale 812020 (decreto per l’attuazione del Piano strategico nazionale della mobilità) che sono gestite dall’Agenzia: "E’ opportuno stralciare la quota parte di risorse afferenti al biennio 2019-2020, per un importo di 2.349.880 euro (40% del totale del biennio) – spiega la Giunta regionale – provvedendo, con tali risorse, alla pubblicazione di un bando pubblico di assegnazione delle stesse, destinato ai gestori dei servizi del Tpl regionale, finalizzato all’acquisto di autobus ibridi". Inoltre, secondo quanto prevede la delibera di Giunta regionale del 2021 (22 dicembre) , dovranno essere rispettate le percentuali di contribuzione e cofinanziamento, nella misura pari rispettivamente al 70% (contributo della Regione ) e al 30% (cofinanziamento a carico del gestore).

L’attuale "corpo" circolante, è composto da 780 veicoli (303 urbani e 477 extraurbani) con un’età media piuttosto alta e pari a 13,8 anni. Di questi circa il 40% è inferiore alla categorie Euro 4 (quella più inquinante), il resto sono mezzi "puliti": 228 Euro 6 ad esempio o 110 a metano. Attualmente l’insieme di tutti i servizi erogati in ambito regionale vede un massimo di 500 corse contemporanee in esercizio nella fascia di punta mattutina. Nella gara per l’assegnazione del Tpl sono però cento in meno i mezzi necessari: 680 contro i 780 attuali "numero quest’ultimo non ottimale – scrive la Regione – anche a causa dell’elevata media che riduce l’affidabilità degli autobus e aumenta per questo la necessità di avere ’scorte’". Per rinnovare la flotta è prevista in 11 anni una spesa di 132 milioni".

M.N.