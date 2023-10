Svolta a Ponte San Giovanni. Ma resta il rebus del Mercato

A Ponte San Giovanni già nelle settimane scorse sono iniziati alcuni lavori che in questa fase sono soprattutto per i ‘ripristini’ di Open Fiber e Tim. Mentre sono contestualmente cominciati anche i lavori in via dell’Avena e strada del Granoturco. Da poco inoltre si iniziano a vedere i primi cantieri, che nei prossimi due anni saranno tantissimi. Ponte San Giovanni sarà protagonista da qui al 2026, anno in cui va completato il programma del Pnnr, di una fase di sviluppo e crescita infrastrutturale che inevitabilmente provocherà anche disagi dato che in 24-30 mesi si concentreranno molti interventi e anche particolarmente importanti. Ad esempio è previsto che durino due anni e mezzo i lavori di Umbra Acque che sostituirà le linee principali dell’acquedotto di tutto il quartiere: oltre 20 chilometri di nuove condutture. Poi ci saranno, i già noti, interventi del Pinqua (gestiti prevalentemente dall’Assessorato all’Urbanistica): lavori per oltre 30 milioni di euro. "Solo per dare un cenno – ricorda il consigliere di FdI, Paolo Befani – ci sarà l’abbattimento parziale dei palazzi dell’area ex Palazzetti con la creazione di una piazza, di spazi pubblici, di asilo e di alcuni appartamenti per giovani famiglie. Invece Pinqua2 modellerà principalmente l’asse di ia Cestellini, con una completa rete di piste ciclabili e un ascensore di collegamento dalla stazione. L’intervento - continua Befani - ruota attorno alla costruzione di piazza Alvaro Chiabolotti, pensata con le funzionalità del mercato del giovedì e della socializzazione del resto del tempo". E tra meno di un mese si avrà la soluzione per tenere unito il mercato settimanale, così da evitare disagi e polemiche. Varie le ipotesi: da via Grieco o l’area delle piscine, o Collestrada. A metà novembre sapremo.