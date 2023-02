Svincolo Promano, il nodo della riapertura

Quando sarà riaperto lo svincolo E45 di Promano direzione sud? E quali i tempi per la sistemazione del ‘ponte’ danneggiato dal tir? Se lo chiedono molti automobilisti in transito ogni giorno lungo la E45, interessata da numerose interruzioni e cantieri nel tratto altotiberino. A quelli già presenti, dal 31 gennaio scorso, si sono aggiunti ulteriori disagi: Anas dispose infatti la chiusura per ragioni di sicurezza della E45 nel tratto di Promano a seguito dell’urto di un mezzo pesante che, con il carico, aveva compromesso la campata del ponte al di sopra della carreggiata, in prossimità dello svincolo, in direzione sud. E’ stata montata un’impalcatura in ferro di sostegno in attesa del cantiere, non semplice, per la sistemazione del viadotto, pesantemente compromesso.

Il caso ora finirà al vaglio della Regione dell’Umbria a seguito di un’interrogazione presentata dal vicepresidente dell’assemblea legislativa Michele Bettarelli. "Tale svincolo – scrive – è punto di accesso nevralgico e importantissimo per l’intera area meridionale del comune di Città di Castello, che conta oltre 10 mila residenti, e la zona nord di Umbertide. Il perdurare della chiusura – aggiunge Bettarelli, Pd – sta provocando forti disagi alla circolazione specie per quanti hanno la necessità di spostarsi quotidianamente e per più volte al giorno in direzione sud per motivi personali o di lavoro".

Da qui la richiesta di Bettarelli affinché "la Regione si faccia interprete di questi disagi e prema su Anas per ripristinare al più presto lo svincolo e l’accesso a un’area che, nel tempo, è sottoposta a molteplici problematiche legate alla viabilità e alla sicurezza stradale, causate dai lavori che impongono di viaggiare su un’unica corsia, spesso con le uscite chiuse", concclude il vicepresidente Bettarelli.

I tecnici Anas hanno svolto rilievi e sopralluoghi sin dal giorno dell’incidente, accertando la lesione di una trave, poi per garantire la sicurezza della circolazione è stata chiusa la carreggiata sud, con transito consentito a doppio senso in carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Promano è ugualmente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma. Anche la strada comunale che sovrappassa la E45 in corrispondenza del cavalcavia danneggiato è chiusa al traffico con deviazioni sul posto.