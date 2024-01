Svincolo nord e chiesa. Cambia il volto della città vista dalla statale Flaminia

Non solo la rotatoria allo svincolo nord, ma anche la totale riqualificazione dell’area che si trova nelle vicinanze della chiesa di San Pietro. Regione e Anas si preparano a modificare l’incrocio a raso lungo la statale Flaminia, mentre la Curia arcivescovile Spoleto-Norcia si occuperà della messa in sicurezza del tratto che conduce alla struttura, del piazzale oggi utilizzato come parcheggio e di un muro pericolante da ormai diverso tempo.

I dettagli dell’intervento sono stati pubblicati all’albo pretorio del Comune. La pavimentazione proposta, in particolare, sarà "uguale a quella a suo tempo adottata per la strada di accesso al parcheggio dello Spoletosfera, di Villa Milani e della salita verso il cortile delle Armi della Rocca ovvero calcestruzzo, cromofribre ed inerti di tipo locale". L’intento, si legge nella relazione allegata al documento firmato dal sindaco Andrea Sisti, è q di renderla impermeabile e, al tempo stesso, dotarla di "una cromia pressoché identica a quella attuale". La parrocchia dei Santi Pietro e Paolo (soggetto attuatore dell’intervento) conta poi di attuare altre operazioni, da calendarizzare insieme alla Provincia di Perugia. "Il rigoglio degli alberi ai lati della strada per il Ponte delle Torri e Monteluco oggi nasconde quasi completamente la scalinata di accesso al piazzale ed anche parte della facciata, mortificandone la monumentalità. È necessario quindi concordare la loro potatura parziale, in modo tale da restituire alla chiesa la sua originale visibilità". Lungo la parete che collega la chiesa con la casa della canonica, inoltre, "vegetano alcune piante di rose e di altri fiori che andranno espiantati e collocati sui terreni agricoli posti più in basso e di proprietà sempre dell’Arcivescovado". Interventi pensati per valorizzare la chiesa che, insieme ad altri edifici sacri extra-urbani, "fa parte di quella sorte di recinto che, nei secoli, venne realizzato ‘a protezione’ della città e, in particolare, insieme a San Paolo sembra presidiare l’accesso ad essa da sud e cioè dal diverticolo dell’antica strada consolare Flaminia. Sorta nei pressi di un’area sepolcrale arcaica, essa è forse uno dei più importanti edifici dell’Umbria soprattutto per la facciata in cui il romanico locale (secolo XII-XIII) raggiunge la piena maturità".