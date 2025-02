Svincolo lungo la E45: "Progetto complesso"

Sullo svincolo di Marsciano lungo la E45 "è stata indetta la Conferenza dei servizi decisoria sull’adeguamento". L’annuncio ieri in Aula dell’assessore alle Infrastrutture, Francesco De Rebotti. "Il Servizio regionale infrastrutture ha espresso perplessità sulla proposta presentata, che sarebbe un miglioramento e non un adeguamento. Il 21 gennaio sono stati convocati i Comuni di Marsciano e Collazzone, oltre alla Provincia. In quella occasione si è preso atto che la proposta presentata non prevede un reale adeguamento della viabilità. C’è la necessità di un intervento che sostituisca gli isolatori sismici del ponte, allarghi la carreggiata per agevolare la circolazione dei mezzi pesanti sul ponte. La Provincia deve quindi richiedere ai progettisti del privato un progetto in tre stralci: miglioramento viabilità di accesso dalla E45; manutenzione straordinaria del ponte esistente; adeguamento dell’accesso della E45 con ampliamento del ponte e realizzazione delle corsie di caricamento. Si tratta di un impegno importante ma abbiamo individuato le risorse regionali necessarie. Siamo quindi pronti a mettere a bando i lavori, non appena sarà pronto il progetto".