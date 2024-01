Sviluppo turistico del territorio: "Fondamentale l’extralberghiero"

TERNI Il comparto extralberghiero fondamentale per lo sviluppo turistico del Ternano. E’ quanto emerso dall’indagine di Confcommercio Terni (nella foto il presidente Stefano Lupi) e Federalberghi Umbria sulle strutture alberghiere ed extralberghiere dei territori Ternano, Narnese, Valnerina e Amerino, presentata in Camera di Commercio. Per Confcommercio la tipologia di offerta ricettiva extralberghiera "costituisce ormai una componente fondamentale per lo sviluppo turistico del territorio, sia per i numeri che la rappresentano che per la dinamicità espresse dalle imprese". Sulle 6.600 strutture regionali che offrono 97.988 posti letto, la ricettività extralberghiera concorre per il 93,3% delle strutture e per il 74,2 % dei posti letto. "L’indagine ha coinvolto 90 aziende - spiega Confcommercio – , di cui 21 del settore alberghiero che corrisponde al 52,5% del totale e 69 di quello extralberghiero pari al 39% del totale. localizzate nei comprensori Ternano-Narnese-Valnerina e Amerino. Le prime offrono 1333 posti letto mentre gli intervistati dell’extralberghiero ne forniscono 1398. Entrambe le tipologie di offerta ricettiva sono presenti sul mercato con servizi di base ben strutturati e si rapportano con la clientela con una buona gestione di accoglienza, in grado di informare i turisti sul territorio e sulle eccellenze turistiche presenti".