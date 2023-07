Sviluppo sostenibile "Innovazione e idee Così potenziamo l’economia dei territori"

Università, Regione Umbria e Regione Marche hanno firmato un protocollo d’intesa per promuovere una strategia comune nell’ambito dell’intervento per la creazione e il rafforzamento dell’Ecosistema dell’innovazione. "Agire per la sostenibilità – dice il rettore Maurizio Oliviero - comporta anche il coraggio di fare delle scelte in grado di candidare il nostro territorio, insieme alla nostra Università, a diventare un punto di riferimento. È anche grazie a questo progetto che la sostenibilità, dopo essere stata solo qualcosa di raccontato per molti anni, finalmente diventa qualcosa di reale e tangibile". Gli fa eco la governatrice Donatella Tesei: "Il progetto Vitality è fondamentale per la ricerca, che ricade su aree di crisi complessa. Questo protocollo dimostra ancora una volta l’importanza della collaborazione e la capacità di istituzioni e imprese di saper fare squadra. Per ottenere risultati nei settori cardini della regione, è imprescindibile lo stretto rapporto con l’Università degli Studi di Perugia, che è grande patrimonio e rappresenta una vera e propria risorsa per la nostra Umbria". Il professor Luca Gammaitoni, referente scientifico del progetto per l’Università, spiega: "Questo è un momento molto importante per il progetto e per la comunità civile che vive in Umbria. Abbiamo voluto siglare un accordo che rappresenta un punto di arrivo, ma anche un punto di partenza". L’assessore allo sviluppo Michele Fioroni pone l’accento sull’area degli interventi. "Le azioni che verranno messe in campo nei prossimi mesi e anni potrebbero cambiare il volto di aree come Nocera Umbra, e contribuire al rilancio dell’area di crisi complessa di Terni".