“Sventoliamo la nostra storia“. I Santantoniari si raccontano

È stato presentato ieri mattina, presso la taverna di via Fabiani, il progetto della Famiglia dei Santantoniari dal titolo “Sventoliamo la nostra storia”. L’iniziativa consisteva nel rinnovare i vessilli che dal 1999 - anno in cui furono realizzati dall’indimenticato Giampietro Rampini, con il coordinamento del maestro Pierangelo Farneti - hanno accompagnato le sfilate del 15 maggio, dei Ceri Mezzani e Piccoli visto lo stato di usura in cui versavano. Così, giovani santantoniari e santantoniare hanno realizzato la parte grafica e pittorica dei dieci nuovi stendardi, che sfileranno il 15 maggio insieme al gonfalone della Famiglia dei Santantoniari progettato e realizzato a suo tempo dall’artista Lucia Angeloni. Inoltre, saranno

esposti al pubblico in una mostra che sarà inaugurata lunedì 16 aprile alle ore 17 presso la taverna di via Fabiani con i seguenti orari: 16-17-18 aprile dalle 17 alle 19.30; 20-21 aprile dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. La mostra, che si articola in 12 pannelli contenenti ciascuno 12 documenti, è stata resa possibile grazie a Roberto Fofi, responsabile del progetto insieme a Raffaele Mengoni ed al Senato del Cero di Sant’Antonio che ha contribuito con documentazione memorie, foto e testimonianze storiche. Come “svelato” anche dal titolo, l’esposizione riporta riferimenti storici relativi al “Cero Nostro” fino agli anni ’60-’70, che hanno fornito le fondamenta per i simboli riportati sui nuovi vessilli.