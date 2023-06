Svelata ’Tiferno Comics’ Edizione dedicata a Berardi

La 21ma edizione di Tiferno Comics quest’anno sarà dedicata a Giancarlo Berardi, artista che ha dato vita, fra gli altri, a due grandi personaggi del fumetto Ken Parker e la criminologa Julia, che saranno i maggiori protagonisti della mostra (a partire dal 9 settembre). L’esposizione intende celebrare tutta la carriera di questo artista nato a Genova nel 1949, uno dei più grandi sceneggiatori italiani, anche se la sua passione per l’arte non si ferma al fumetto. La sua sensibilità artistica avrà libero sfogo non solo nelle sale della mostra, ma anche in un evento musicale di cui sarà protagonista.

Tanti sono i personaggi che hanno preso vita dalla mente e dalla penna di Berardi raccontati in questa mostra che, dopo il successo dell’edizione 2022 dedicata a Crepax e alla sua Valentina, verrà riconfermata a palazzo Facchinetti. Madrina della manifestazione sarà Emma Kathleen Hepburn Ferrer, artista ed ex modella, nipote dell’attrice Audrey Hepburn, che ha ispirato la figura della criminologa Julia. Riconfermato il fine settimana dedicato alla Mostra mercato Tiferno Comics & Game, ai giochi di ruolo, che coinvolgono molti ragazzi, e ai Cosplayer . Il direttore artistico della mostra Vicenzo Mollica scrive: "Ammiro sconfinatamente l’arte di Giancarlo Berardi che considero un grande scrittore e un autentico esploratore dell’avventura umana. Tutte le volte che ho letto una sua storia sono rimasto sorpreso dalla sua infinita capacità di far vivere in armonia storie e personaggi". L’edizione 2023 è stata presentata ieri in Comune alla presenza dell’associazione Amici del Fumetto e degli amministratori comunali.