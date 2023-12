Svaligiato un negozio di via Rutili. Centro storico nella morsa dei ladri

Ponte dell’Immacolata caratterizzato dai furti nelle attività del centro storico di Foligno. Dopo il colpo alla farmacia comunale Afam di viale Roma, un’altro furto è stato messo a segno nel negozio di accessori per cellulari di via Rutili. Il colpo è avvenuto nella notte tra sabato e domenica e il proprietario si è accorto di quanto era avvenuto solo il giorno successivo. Ignoti sono entrati nel locale alzando la serranda e poi forzando la porta d’ingresso. Il locale era privo di allarme né tantomeno la videosorveglianza e dunque i ladri hanno avuto gioco facile. Una volta dentro, i malviventi hanno rubato il denaro contante trovato nel registratore di cassa, per un totale di 775 euro e vari accessori di elettronica per telefoni cellulari. Il danno legato al furto della merce è tuttora da quantificare. Sull’evento indagano i carabinieri della Compagnia di Foligno, coordinati dal maggiore Giuseppe Agresti, i quali sono impegnati con attenzione a capire la matrice della scia di furti nel centro storico delle ultime settimane. "Ennesimo furto in centro a Foligno – ha scritto il proprietario del locale sui social –: quante volte ancora dovrà succedere prima che qualcuno intervenga seriamente?".

Tra giovedì e venerdì scorso il furto in viale Roma. In questo caso più magro il bottino. I balordi, dalla farmacia, avevano portato via le cassette portasoldi dei registratori di cassa che contenevano qualche decina di euro. Per introdursi in questo luogo, i ladri avevano prima rotto una finestra che si affacciava su via Pietro Gori. Da lì ne è entrato uno, che ha aperto all’altro. In questo caso l’allarme ha messo in fuga i ladri. Ad aiutare i carabinieri, nel penultimo caso, ci sarà la videosorveglianza del punto vendita. Non è escluso, però, che i ladri, presumibilmente due, avessero il volto travisato. I filmati, comunque, potranno fornire agli investigatori preziosi indizi. Prima della farmacia un furto di luminarie natalizie alla Pasticceria Muzzi di via Mazzini e prima ancora i ladri avevano “visitato“ un locale di via Gramsci, dal quale era stato rubato anche del cibo, e il chiosco di fronte alla Caserma Gonzaga.

Alessandro Orfei