Svaligiano le abitazioni di nuora e suocera: rubati anche i regali

GUBBIO – Continuano le incursioni nel territorio eugubino dei topi di appartamento e questa volta hanno lasciato il segno. In tutti i sensi. Nella giornata di mercoledì, tra le 18 e le 18.40, nella frazione di Semonte, in una zona a ridosso della chiesa parrocchiale, hanno visitato due appartamenti, di nuora e suocera, adiacenti, mettendo insieme un discreto “bottino”. Prima sono entrati nell’appartamento della nuora, appena uscita, dalla finestra di un balcone che si affaccia sulla strada. Hanno rovistato in armadi e cassetti (foto) rubando 600 euro, un regalo che le figlie, sono state loro a dare l’allarme appena rientrate a casa, avevano ricevuto da alcuni parenti. Usciti poi sul pianerottolo, hanno forzato l’ingresso dell’appartamento della suocera rubando oggetti preziosi e 2000 euro in contanti. Per agire in sicurezza hanno appoggiato all’ingresso un mobile, fuggendo poi da una finestra un attimo prima che la proprietaria rientrasse. È stata proprio il ritorno di lei, forse, ad accelerarne la fuga. Indagano i Carabinieri della Compagnia di Gubbio.