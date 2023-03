Suv travolto da un Tir finisce nel parcheggio del supermercato

MAGIONE Il Tir ha pattinato sulla discesa della rampa, venendo giù di lato. Così ha travolto il Suv che in quel momento aveva impegnato la corsia per imboccare il raccordo Perugia-Bettolle, in direzione di Perugia. E’ accaduto allo svincolo di Magione, quando l’autotreno ha travolto letteralmente il veicolo con a bordo una coppia di Panicale e l’ha sbalzato oltre il marciapiede facendolo finire sul parcheggio del supermercato, che si trova lì di fronte. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una seconda auto contro cui il mezzo pesante ha impattato prima di finire la sua corsa contro il lato della strada. Il camion che proveniva da Passignano aveva appunto imboccato la rampa in discesa, a quel punto - per cause ancora in via di accertamento da parte degli agenti della polizia municipale - il conducente ne ha perso il controllo. Nel Suv viaggiava una coppia che è stata trasferita in ospedale. L’uomo che si trovava alla guida ha riportato fratture, prognosi di 30 giorni. Sono stati dimessi la donna e il conducente della seconda auto.