“Supporto formazione e lavoro“, da lunedì via alle convocazioni

Il Direttore di Arpal Umbria Paola Nicastro (nella foto con l’assessore Fioroni), fa sapere che già da lunedì i Centri per l’impiego inizieranno a convocare gli utenti per dare attuazione al programma ‘Supporto per la Formazione e il Lavoro’. Rispetto ai requisiti previsti", prosegue Nicastro, "sono complessivamente 1.200 i potenziali beneficiari individuati dall’INPS nella Regione Umbria, di cui 660 già presi in carico eo inseriti in percorsi di politiche attive nell’ambito del Programma GOL".