Superiori ’Nessun danno per gli edifici’

PERUGIA – Non ci sono danni agli edifici scolastici superiori del territorio della provincia di Perugia dopo le forti scosse di terremoto di ieri. Lo rende noto la Provincia stessa a conclusione delle verifiche effettuate nella giornata di ieri dal personale tecnico del servizio progettazione e del servizio edilizia. "La Provincia si è attivata per monitorare con attenzione tutti i plessi scolastici di propria competenza, compresi i cantieri delle scuole in costruzione. I sopralluoghi effettuati, a partire dalle zone dell’epicentro del sisma, come Umbertide, Citta’ di Castello e l’Alto Tevere in generale, per proseguire poi verso il Perugino e negli altri comuni in cui si è avvertita maggiormente la scossa, non hanno evidenziato alcun problema strutturale". A farlo sapere è la consigliera con delega all’edilizia, Erika Borghesi.

"La situazione è sotto controllo anche per l’Istituto superiore Campus Leonardo da Vinci di Umbertide, plesso vicino all’area più colpita. I tecnici non hanno segnalato danni, ma solo la necessità di provvedere alla sistemazione di intonaco e tinteggio, leggermente rovinato, in corrispondenza dei giunti strutturali dell’edificio. Questa è l’unica cosa segnalata, riscontrata a seguito del movimento dell’edificio durante la scossa. Già stamattina saranno effettuate le necessarie opere di ripristino per garantire ambienti sicuri e accoglienti alle studentesse e agli studenti" ha aggiunto ancora Borghesi. E fino al tardo pomeriggio di ieri, non era stata rilevata alcune criticità anche per le scuole nel territorio del Comune di Perugia e neanche per gli edifici pubblici.