Super lavoro per i vigili del fuoco: tre interventi in poche ore

GUBBIO - Tre interventi nella giornata di ieri per la squadra dei vigili del fuoco di Gubbio. Il primo, avvenuto in località Cipolleto alle 10, ha riguardato la messa in sicurezza di alcuni cavi dell’alta tensione Enel caduti a terra, presumibilmente a causa di una rottura dovuta alle condizioni avverse del tempo. La situazione si è risolta in collaborazione con i tecnici Enel. Un altro intervento in sinergia è partito alle 12, quando un’anziana ha chiamato i pompieri perché era caduta nella sua abitazione. I vigili hanno aperto la porta e soccorso la signora, poi lasciata in cura ai sanitari del 118 di Gubbio recatisi sul posto. L’ultimo intervento è stato alle 14, quando la squadra dei vigili del fuoco è stata chiamata per un incidente stradale in località Branca Schifanoia SS318 al km 29. Fortunatamente il sinistro ha coinvolto una sola vettura il cui conducente, una volta arrivati i soccorsi, era già fuori dal veicolo; è stato comunque affidato al 118 per gli accertamenti del caso.