“Suoni in Verno“ a Terni, concerti allo Spazio Ponga

Valorizzare il territorio e dare spazio alle nuove generazioni di artisti attraverso l’organizzazione di eventi innovativi. Sono questi gli obiettivi del festival musicale “Suoni in Verno“ organizzato da Suoni in Chiostro e Degustazioni Musicali, che rinnova la sua presenza a Terni, stasera con un’anteprima alla Biblioteca Comunale e poi venerdì e sabato alla Spazio Ponga.

Si parte dunque stasera alle 21 con “Libri Brutti Podcast Live” nel quale Auroro Borealo - insieme a Carlotta Sanzogni e Massimo Fiorio - porta in giro per l’Italia i libri più incredibili della letteratura italiana proponendo spezzoni a metà tra l’inverosimile e il cult.

La serata di venerdì 28 vedrà protagonisti allo Spazio Ponga alle 21 “Ermutt“, progetto composto da Lorenzo Rinaldi e Mattia Parisse, alle 21 ci sarà il live dell’eclettica Coca Puma per concludersi con il djset di “Napoli Segreta“, un progetto che mette insieme musica, letteratura e immagine in un’estetica nuova, fuori dai soliti cliché sulla città. Sabato primo marzo si esibiranno invece due cantautrici: alle 21 Lamante, progetto musicale di Giorgia Pietribiasi, che suona svariati strumenti e si esprime, oltre che con la musica, anche con la scrittura e arti visive come la fotografia e la pittura. E alle 22 Emma Nolde, definita dalla critica una delle voci più intense e originali del nuovo panorama musicale italiano, con il suo terzo album fresco d’uscita “Nuovospaziotempo”

Il djset conclusivo sarà curato dal pianista e compositore Dario Bassolino.