Suoni Controvento Una domenica al femminile tra musica e letteratura

Line up tutta al femminile oggi, tra San Venanzo e Campello, a’’Suoni Controvento’’, festival itinerante di arti performative. Ad aprire la giornata alle 17.30 sarà Silvia Vecchini a Rotecastello, frazione di San Venanzo, con un appuntamento nell’ambito del format “Libri in cammino”. Durante la passeggiata letteraria l’autrice umbra presenterà il suo libro “I bambini si rompono facilmente” (Bompiani). Animazione letteraria Giovanni Dozzini e Giannermete Romani (informazioni e prenotazioni: 347 1148395). Come suggerisce il titolo sono bambini che rischiano di rompersi quelli di Silvia Vecchini, o forse si sono già rotti, ma qualche volta sono così forti e precisi da saper aggiustare i grandi in pericolo, e da aggiustarsi da soli. Un romanzo per ragazzi e per adulti.

Alle 18, ai piedi del suggestivo Tempietto sul Clitunno, a Campello sul Clitunno, spazio a Marta Del Grandi. L’eclettica cantautrice, dopo la recente collaborazione con i Casino Royale, torna con “Selva”, nuovo lavoro solista per Fire Records, che segue l’album d’esordio “Until we fossilize” del 2023 che ha riscosso notevole successo di pubblico e critica.“Mata Hari”, singolo apripista, si apre con la Del Grandi che chiede “does my voice sound different?“: un preannuncio della ricca varietà dell’album, che spazia dai synth alle sezioni di ottoni, senza rinunciare a un tocco di calore mediterraneo. Infine, alle 21, Suoni Controvento torna di nuovo a Rotecastello per il live di Cristina Russo & NeoSoul Combo. Il mondo musicale di Cristina Russo è quello del soul ma è contaminato anche da diversi stili, come quelle del territorio siciliano, tra l’odore del mare e il fuoco della terra dominata dall’Etna, dalla quale proviene. Affiancata dalla sua band, i NeoSoul Combo, il disco dall’animo neo-soul, è prodotto, e arrangiato da Marco Di Dio per Roccascina Audio Produzioni. Negli ultimi anni la band ha calcato palchi di importanti festival: live at heart (Se), (New Skool Rules (Nl); Sim Sao Paulo (Brasil), Kansai Music Conferenze (Osaka), Porretta Soul Festival, Lucca Jazz Donna, 1° Maggio Roma, “Suoni di Marca Festival” (tv) Pisa Jazz, Deejay On Stage -Radio Deejay, Catanzaro Jazz Fest, Valdarno Jazz Fest, e i migliori club in Italia (Alcazar, Bravo Caffè, Bonaventura Music Club e molti altri). ’’Suoni controvento’’ è promosso da Aucma con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Umbria, Sviluppumbria, Fondazione Perugia e Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni.