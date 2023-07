Suoni Controvento Natura e sostenibilità per un’estate umbra di grande spettacolo

di Sofia Coletti

Sarà un’estate errante di spettacoli e di eventi sotto le stelle, con un lungo, ininterrotto itinerario che abbraccia l’intera regione e la colora di musica, teatro, letteratura, giochi di ruolo, arte e incontri, sempre con uno sguardo rivolto alla sostenibilità. E’ tutto pronto per il grande ritorno di “Suoni Controvento“, il festival di arti performative in scena per la settima edizione, dal 15 luglio al 10 settembre, in ben 21 comuni.

"E’ un festival che coinvolge tutta l’Umbria, parte da Monte Cucco dove è nato, attraversa la Valle Centrale Umbra e approda nella Conca ternana" ha raccontato, ieri a Palazzo Donini, Lucia Fiumi, presidente dell’Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore, che ha sottolineato l’importante indotto turistico, la continua, innovativa ricerca di luoghi naturali mai utilizzati per gli spettacoli, la strepitosa rete di collaborazioni (Comuni, associazioni d’ogni genere e tantissimi giovani), il rispetto dell’ambiente e la sostenibilità, cifra distintiva del festival. "Stiamo costruendo un percorso importante con Umbria Jazz e i Due Mondi".

A fianco di “Suoni Controvento“ c’è la Regione: "Ci ho creduto fin dall’inizio – dice la presidente Donatella Tesei – perché ha caratteristiche che sono coerenti con il brand umbro che stiamo promuovendo nel mondo. Ed è al centro di un percorso sulla sostenibilità a 360 gradi che la Regione sta portando avanti". E’ poi il direttore artistico Gianluca Liberali a raccontare le meraviglie di un cartellone ricco, ampio, pieno di fermenti e novità. Si parte il 15 luglio sul valico di Castelluccio di Norcia con Daniel Norgren, autore della colonna sonora del film “Le otto montagne“. Tornano gli artisti stranieri con Goran Bregović, il 6 agosto alla Rocca di Assisi, con le sue musiche balcaniche in versione turbo-folk, Carmen Sousa a Palazzo Ducale di Gubbio il 26 luglio e Lady Blackbird a Villa Fabri di Trevi il 10 agosto. Ma sono tanti, tantissimi gli spettacoli e i concerti da non perdere: Mannarino sarà al Teatro Romano di Spoleto con la data umbra del tour “Corde 2023“ il 4 agosto, la sera dopo arrivano i Baustelle nell’area archeologica di Carsulae con il loro “Elvis Tour“, il 12 agosto in Valsorda (Gualdo Tadino) c’è Carmen Consoli con il suo trio. E poi Eugenio Finardi (22 luglio a Pietralunga), i “Santi Francesi“ alla Rocca di Assisi ad agosto e settembre Alice in piazza a San Gemini per l’omaggio a Battiato, Frida Bollani Magoni a Ponte Nuovo di Stifone (Narni) per chiudere con Fabio Concato ai vigneti Caprai di Montefalco.

“Suoni Controvento“ debutta con una produzione originale, “Maria Callas - 100 anni in 100 minuti“ il 2 agosto al Teatro Romano di Spoleto con Giulio Scarpati narratore e musica lirica di pianoforte e soprano. Ma il cartellone vive anche di piccoli e preziosi eventi, di arte, musica tradizionale, videomapping e trekking con delitto che coinvolgono artisti locali e talenti emergenti. C’è anche l’attenzione per un turismo lento, sostenibile ed esperienziale e il format “Libri in cammino” con tre scrittori in passeggiate letterarie immerse nella natura.