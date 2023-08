Suoni controvento, è boom Santi Francesi ad Assisi

Un avvio d’agosto stellare per gli itinerari estivi di cultura sostenibile targati Suoni Controvento. Il festival organizzato dall’Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore confa tappa stasera alle 21 alla Rocca Maggiore di Assisi con il concerto dei “Santi Francesi“, il duo pop (nella foto)composto da Alessandro De Santis e Mario Francese, vincitore di X-Factor, nell’ambito del loro tour “Festival 2023”. L’opening è di Rares, prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne. Domani al Teatro Romano di Spoleto c’è la tappa umbra di “Corde 2023”, il nuovo tour del cantautore Alessandro Mannarino mentre per sabato sono in cartellone ben quattro proposte: alle 15 alle grotte del monte Cucco tra Sigillo e Costacciaro va in scena “Margherita e il Diàntene”, progetto teatrale di e con Giulia Zeetti (info e e prenotazioni al 351 282 7335). A Pietralunga, alle 17, la rassegna “Libri in cammino“ ospita Giovanni Dozzini che presenterà il suo libro “Il prigioniero americano” (Fandango) con animazione letteraria di Fabio Santori.

E ancora alle 18 nell’area archeologica di Carsulae arrivano i Baustelle con il live estivo dell“Elvis Tour“, dal nuovo album “Elvis“ che arriva a cinque anni di distanza da “L’amore e la violenza vol.2”. Dalla stazione di terni è disponibile una navetta su prenotazione (entro oggi, allo 0744. 447903, costo 8 euro":

E sempre sabato dalle 18 alle 21 a Trevi sarà la volta di Avventure e misteri in Umbria con Roompicapo “Oscuri segreti”.

Domenica alle 18 si torna alla Rocca di Assisi con “The belly button of the world (The inside party)” il concerto di Goran Bregović, musicista e compositore balcanico più celebre al mondo, accompagnato dalla sua “The wedding & funeral band“, tra musiche balcaniche inversione “turbo folk”. Lunedì 7 in piazza del Comune a Montefalco concerto di Tony Momrelle, cantante jazz e r&b britannico, cantante degli Incognito.