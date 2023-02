"Suo figlio ha investito una donna, servono soldi"

Questa volta c’erano un sedicente maresciallo e un altro altrettanto fasullo avvocato. Per il resto, la truffa dell’incidente stradale è andata in scena con lo stesso solito copione. Mietendo una nuova vittima, una signora a cui si è presentato al telefono, appunto, un maresciallo che spiegava alla donna come il figlio avesse avuto un incidente stradale in cui era rimasta coinvolta una donna, e che si trovava nei guai. Per impedirne l’arresto avrebbe dovuto consegnare una somma di 5mila euro a un avvocato, amico del figlio, che sarebbe passato a casa sua per ritirare i soldi. La donna, insospettita, aveva riferito di non avere tutto quel denaro, ma l’uomo, per convincerla, l’aveva fatta parlare al telefono con un altro ragazzo che si era spacciato per il figlio e l’aveva convinta.

A quel punto, in preda al panico, aveva consegnato i soldi al presunto avvocato che, nel frattempo, si era presentato alla porta di casa. Qualche ora più tardi, era stata ricontattata dal sedicente maresciallo che le aveva chiesto di consegnare dei preziosi e gioielli per consentire la scarcerazione del figlio. Richiesta a cui la donna aveva dato seguito. Ma successivamente, dopo aver contattato le figlia che le aveva confermato che il fratello stava bene e di essere stata vittima di un raggiro, ha chiamato la polizia. Gli agenti hanno raccolto tutti gli elementi utili per lo sviluppo delle indagini, mentre la donna ha formalizzato in questura la denuncia. Sono tutt’ora in corso gli accertamenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico finalizzati all’individuazione dell’autore della truffa.

La truffa dell’incidente o quella del pericolo dell’arresto di un congiunto è una formula che si ripete già da diverso tempo, affinando dettagli e strategie per riuscire nell’intento di spillare soldi ai malcapitati. E spesso e volentieri il raggiro messo in atto raggiunge il suo obiettivo. Su questo rischio la polizia promuove una costante campagna di sensibilizzazione che, però, non è riuscita, almeno al momento, a cancellare la minaccia.