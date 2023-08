Summit sulla viabilità Svincolo di Scopoli e Variante Sud sul tavolo

Svincolo di Scopoli e Variante Sud. Due vicende che alla ripresa dell’attività politica regionale e locale post-ferie dovrebbero tornare d’attualità, con un incontro che dovrebbe essere programmato entro la metà di settembre. Una accelerazione nel tentativo di arrivare ad un accordo, necessario per evitare il rischio di perdere i finanziamenti destinati alla realizzazione di queste due importanti infrastrutture viarie. Dall’incontro di settembre le parti, in particolare per quanto riguarda la Variante Sud, si augurano di trovare un punto di accordo con il comitato dei cittadini, che chiedono di rivedere una parte del progetto della strada che dalla Flaminia - in prossimità di Sant’Eraclio - dovrebbero essere collegata nel territorio di Spello con la Strada Ss 75. Entrambe le infrastrutture costituiscono parte integrante del progetto della nuova superstrada statale 77 della Val di Chienti. Un’opera, quest’ultima, attesa da tempo, prevista per ragioni di sicurezza, strategica da realizzare in corrispondenza con la Valle del Menotre e con il territorio della Valnerina. L’accordo tra le parti si preannuncia di non facile realizzazione, proprio in considerazione della presa di posizione del Comitato dei cittadini di Foligno che, ormai da anni sollecita modifiche all’attuale progetto: a suo giudizio il tracciato penalizza una gran parte del territorio attraversato dalla Variante Sud. Posizione legittima, in contrasto con la posizione della Regione, come ribadito un paio di mesi fa dall’assessore regionale alle infrastrutture Enrico Melasecche. "A bloccare la situazione che frena la realizzazione della Variante Sud e del mini svincolo di Scopoli – aveva tuonato Melasecche – una diatribia di incertezze e polemiche che potrebbe compromettere in maniera definita l’iter progettuale e con essa i finanziamenti esistenti. Non possono essere piccole minoranze, perché al contrario si corre il rischio allungare i tempi e perdere i finanziamenti destinati per queste due infrastrutture viarie". Finanziamenti che, causa i ritardi, negli anni sono quasi raddoppiati : dai circa 32 milioni di euro previsti, adesso per lo svincolo di Scopoli i costi sono lievitati di circa 15 milioni mentre per la Variante Sud i costi sono schizzati dai circa 24 milioni agli attuali quasi 50 milioni di euro. A giudizio delle istituzioni il progetto definitivo dello Svincolo dovrebbe essere consegnato entro febbraio 2024 per arrivare alla posa della prima pietra un paio di mesi più tardi.

Carlo Luccioni