Summit del Comitato sicurezza. Altra "stretta" su Fontivegge. Più controlli e abitazioni al setaccio

Un’altra "stretta" su Fontivegge con aumento dei controlli da parte delle forze dell’ordine, verifiche sugli affitti e accertamenti sulle attività di alcuni locali. E’ quanto ha stabilito il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza convocato dal viceprefetto vicario, Nicola De Stefano, su richiesta della sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, per fare un punto della situazione sulla sicurezza nel quartiere, a seguito degli ultimi episodi criminosi. Una specifica attenzione è stata riservata all’area della stazione ferroviaria, dove lo scorso 23 febbraio si è verificata una rissa che ha suscitato allarme tra i cittadini.

Nel corso dell’incontro è stato ribadito "il massimo impegno delle istituzioni e delle forze di polizia, al fine di innalzare i livelli di sicurezza nel quartiere, rendendo sempre più incisiva ed efficace l’azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità e di degrado". In tale prospettiva, oltre alle già avviate iniziative del Comune tendenti alla riqualificazione urbana, è stato convenuto di rafforzare ulteriormente, con effetto immediato, i servizi di vigilanza e controllo del territorio, assicurati dalle forze di polizia con il concorso della polizia locale, garantendo inoltre una maggiore visibilità delle pattuglie, specie in orario serale e notturno.

Il rafforzamento dell’attività di presidio del territorio, anche in attuazione delle previsioni contenute nel "Patto per Perugia sicura" rinnovato il 7 febbraio 2024, prevede la realizzazione di maggiori controlli straordinari, anche a carattere interforze e cosiddetti "ad alto impatto". Si è anche convenuto di implementare le verifiche di carattere amministrativo sulle attività commerciali presenti a Fontivegge, con particolare attenzione al rispetto delle norme sulla somministrazione e la vendita di alcolici, mentre il Comune proseguirà nella ricognizione sulla regolarità delle locazioni abitative.

E intanto la sindaca chiede più attenzione da parte del governo. "In occasione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ho ribadito l’impegno costante e talvolta straordinario di tutte le istituzioni locali e le forze dell’ordine nel garantire la sicurezza nella città, specie nelle zone più sensibili come Fontivegge. Auspico che anche il governo nazionale possa dimostrare una maggiore attenzione attraverso un incremento nella disponibilità di agenti e mezzi a disposizione. In primo luogo, rinnovo la richiesta di nomina del nuovo prefetto e sottolineo l’importanza di una programmazione stabile e a medio termine".