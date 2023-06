Summer school di archeologia A Lugnano sei studenti stranieri

LUGNANO - Sei i ragazzi provenienti da Usa e Inghilterra che stanno partecipando alla seconda edizione della “Summer School in a Roman Pottery“ di archeologia; previste quattro settimane di full immersion archeologica. La Summer School avviata lo scorso 27 maggio, si snoderà tra il Museo archeologico dove ci sono i reperti della Villa Romana di Poggio Gramignano e la sala conferenze del museo che si trasformerà in laboratorio didattico. Il direttore dei corsi è Archer Martin, uno dei primi archeologi che negli anni 80, insieme a David Soren, partecipò agli scavi della Villa Romana a Lugnano e che oggi con passione ed orgoglio trasferisce le proprie competenze ai giovani. Gli studenti impareranno le nozioni fondamentali della ceramica romana attraverso seminari e visite sul campo in antichi centri di produzione. Previste campagne di scavo in tutta la zona In programma a luglio le Giornate dell’Archeologia organizzate dall’amministrazione comunale.