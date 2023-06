’Summer camp’ con quindici aree per ragazzi

PASSIGNANO – Duecento iscritti, più di settanta tra allenatori e tutor, tre Comuni impegnati (Passignano, Tuoro e Magione), quindici location e venticinque attività diverse distribuite su due settimane. Questi i numeri che fotografano la quattordicesima edizione del Trasimeno Flippers Summer Camp, che aprirà i battenti lunedì. Presentata all’Auditorium Urbani di Passignano la nuova edizione del grande centro estivo multidisciplinare per ragazzi e ragazze, che dal 12 al 23 giugno si svolgerà in diversi impianti e aree sportive dei tre comuni lacustri. Dieci giornate ricche di attività ludico-sportive, dal basket alla pesca, dalla piscina al parco avventura, al sup, alla musica con la novità quest’anno del padel. Tra gli appuntamenti collaterali in programma da segnalare per giovedì 15 giugno alle 21.00 lo spettacolo dei Damove, espressione internazionale del Basket Freestyle. Lunedì 19 giugno ore 19.30 invece prenderà il via la quarta edizione del Torneo Trasimeno Basket 3Vs3 in collaborazione con Conad-Magazzini Pesciarelli di Magione e Passignano.