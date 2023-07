Sulle strade dell’Umbria Gli incidenti aumentano E i feriti sono più di 3mila

Il numero di vittime di incidenti stradali in Umbria è costante da 5 anni, non ci sono grandi variazioni: nel 2018 furono 48, l’anno scorso (dato reso noto ieri da Aci-Istat) 49, nel 2021 sono state 53. Purtroppo l’atteso drastico calo non si sta verificando. Anzi, nel 2022 il numero di incidenti è addrittura cresciuto: da 2.001 si è passati a 2.252, oltre il 12 per cento in più, con un numero di feriti che ha sforato quota tremila (3.076), rispetto ai 2.679 del 2021 e i 2.268 del 2020, l’anno del prolungato lockdown.

Questa è la fotografia di una regione che ha un tasso di mortalità leggermente superiore alla media (5,7 ogni centomila abitanti, contro 5,4 dell’Italia), ma che si trova in 12esima posizione su venti nella graduatoria delle regioni. E considerato il tasso di motorizzazione elevato, almeno per la gravità degli incidenti si può tirare un sospiro di sollievo. Ancora una volta nella nostra regione, il numero più alto di incidenti avviene lungo le strade urbane: quasi la metà di essi sono stati rilevati nelle città (1.443), contro i 703 della Statali-Provinciali e i 106 avvenuti su una delle strade umbre a grande scorrimento (E45, Perugia-Bettolle, Flaminia, Statale 77 ad esempio). Gli scontri in 286 casi si sono avuti ad un incrocio, 72 in rotatorie, 169 in prossimità di intersezioni segnalate, 37 ai semafori. E ancora: 227 volte la vittima dell’incidente è stato anche un pedone, 215 volte l’auto ha sbandato e in 210 occasioni il veicolo è finito contro un ostacolo fisso. Gli automobilisti che hanno fatto incidenti non coinvolgendo altri mezzi sono stati 701, mentre in 1.340 casi i veicoli coinvolti sono stati due, 176 volte 3 e 35 volte 4 o 5. In generale Aci e Istat rilevano che tra i comportamenti errati alla guida si confermano come più frequenti la distrazione, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata. I tre gruppi costituiscono complessivamente il 38,1% dei casi (82.857), valore stabile nel tempo. La guida troppo veloce è il comportamento più sanzionato, rappresenta infatti il 38,7% del totale. Diminuiscono le sanzioni per mancato uso delle cinture di sicurezza, dei sistemi di ritenuta per bambini e per mancato uso del casco. Rimane elevato il numero di sanzioni per uso improprio di dispositivi in auto e aumentano le sanzioni per guida sotto effetto di alcool e droghe.

Michele Nucci