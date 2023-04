"Sull’Ast va firmato subito l’accordo"

TERNI – I sindacati dei metalmeccanici hanno incontrato l’ad di Ast, Dimitri Menecali, e il direttore del personale, Giovanni Scordo. "L’azienda rispetto agli andamenti produttivi e commerciali ha dichiarato di essere in linea con l’attuale contingenza economica e di mercato – fanno sapere Fiom, Fim, Uilm, Fismic e Ugl – sottolineando l’alta penetrazione di acciaio da parte delle produzioni asiatiche. Procedono le stabilizzazioni dei contratti in somministrazione, che in prospettiva dovranno prevedere la trasformazione di chi oggi ha un contratto internale. Rispetto alle prospettive future, l’azienda ha sottolineato il valore delle attività svolte finora, che dovranno essere integrate in termini di investimenti prima di tutto alla sottoscrizione dell’accordo di programma. L’azienda ha confermato che la sottoscrizione di tale accordo ad oggi, non è avvenuta come invece prospettato dai presenti della Giunta regionale il 23 febbraio".