Sulla Via di Francesco Quella frana che ostruisce l’accesso nella zona di Loreto

Il Sentiero Francescano da Assisi a Gubbio, nel tratto attraverso la Valle del Chiascio percorso nell’inverno 12061207 dal Santo per raggiungere la famiglia eugubina Spadalonga dopo la rinuncia ai beni paterni, è pronto ad accogliere centinaia di pellegrini da tutto il mondo che anche quest’anno hanno aderito alla XV edizione (1-2-3 settembre) del tradizionale pellegrinaggio, occasione di riflessione in un contesto che esalta valori spirituali ed ambientali, felice intuizione dell’allora vescovo di Gubbio Mario Ceccobelli. Le problematiche, però, continuano a presentarsi in maniera continua lungo la “Via di Francesco”, di cui il tratto Assisi- Gubbio è una delle parte più interessanti. Dopo la discarica abusiva scoperta qualche giorno fa in località Villa Fassia, l’attenzione si sposta ora sul troncone tra la chiesa di Loreto ed il bivio per località Le Murce e Montecchi: la strada è rimasta transennata dal settembre 2022 ed impedisce il passaggio sia alle automobili che ai pedoni.

Per quanto quel segmento di sentiero non interessi il pellegrinaggio di inizio settembre, i consiglieri comunali della Lega Gubbio Sabina Venturi e Michele Carini hanno deciso di chiedere un aggiornamento riguardo le tempistiche dell’intervento. Tra le richieste, c’è quella di conoscere quando si pensi di "riportare l’agibilità del Cammino di Francesco", motivata dal fatto che "la chiusura totale della strada che si protrae da ben undici mesi causa gravi disagi sia agli automobilisti locali che ai moltissimi pellegrini".

Che il sentiero sia uno dei più frequentati a livello nazionale tra quelli naturalistico-spirituali è ormai cosa nota, e ogni anno questo dato viene confermato: le credenziali della Via di Francesco – un documento che accompagna il pellegrino durante il cammino e ne scandisce le tappe – spedite da PiccolAccoglienza nell’anno 2023 – hanno sfondato il numero delle quattromila e avvicinandosi alle cinquemila. Anche la XV edizione del pellegrinaggio sul sentiero francescano della pace Assisi-Gubbio ha riscosso numerose adesioni. Nella giornata di venerdì 1 settembre cammineranno oltre 70 pellegrini, mentre per sabato 2 e domenica 3 il numero è destinato a salire oltre alle 100 persone.