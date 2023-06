"Sulla Valle del Fonno solo inutile propaganda"

GUALDO TADINO – La richiesta del sindaco finalizzata alla nomina di un commissario ad acta per sbloccare dalle pastoie della burocrazia e dei contenziosi il progetto della messa in sicurezza della valle del Fonno, viene considerata "l’ultima trovata", quando "solo il rispetto della legalità garantisce i lavori subito". Lo afferma la Comunanza agraria, che gestisce la proprietà collettiva di terreni interessati dal progetto, e che "ad oggi non è mai stata interpellata in merito". E’ per questo comportamento – afferma l’ente guidato da Nadia Monacelli – che "ogni fantomatico progetto, anche sfacciatamente presentato da chi non ha alcun titolo sulla Valle, non è stato altro che propaganda irrealizzabile, perdita di tempo per noi cittadini presi in giro da anni".

Condiviso il giudizio sull’emergenza più volte segnalata dallo stesso ente, si afferma: "Come dimostrano i lavori sul costone, non ci sarebbe bisogno di nessun esproprio, di nessun commissario, di nessun’altra fantasiosa scappatoia, ma semplicemente della redazione di un progetto quantomeno rispettoso delle volontà dei proprietari, come dovrebbe accadere in un paese normale, che vedrebbe così una veloce realizzazione. Forse il vero ostacolo è la natura collettiva dei terreni, perché un’opera di controllo e vigilanza da parte della Comunanza mal tollererebbe ulteriori abusivismi in barba a norme e diritti d’uso civico".

Alberto Cecconi