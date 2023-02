Sul tumore al seno Afas fa prevenzione

ll carcinoma mammario è la neoplasia più diagnosticata nelle donne: rappresenta il 29% delle neoplasie femminili, seguito dai tumori del colon-retto (13%), del polmone (8%), della tiroide (6%) e del corpo dell’utero (5%). Ed è la prima causa di morte per tumore nelle donne (12.000 decessi all’anno) e sono oltre 50 mila i nuovi casi diagnosticati ogni anno in Italia, circa 800 solo in Umbria. Grazie però alle metodiche di screening e diagnosi precoce aumenta la quota di tumori individuati in fase iniziale, per questo la mortalità è oggi inferiore rispetto al passato. E se anche nelle terapie sono stati fatti negli ultimi anni molti progressi, la miglior arma resta la prevenzione. Si parla di tre diverse tipologie: primaria, secondaria e terziaria. Per impedire che si inneschi il processo di degenerazione delle cellule che poi porta al tumore occorre prima di tutto sapere quali siano i fattori di rischio alla base di tale processo. Nella stragrande percentuale dei casi di carcinoma della mammella questi fattori di rischio sono ascrivibili a fattori ambientali. Quelli più noti sono fumo di sigaretta, l’alcool, una dieta squilibrata, sedentarietà. Questo si intende per prevenzione primaria.

La prevenzione secondaria, invece, ovvero la scoperta di un tumore appena formato e quindi trattabile in una fase in cui esso non abbia ancora metastatizzato aumentando le possibilità di guarigione, si declina in tre modalità: attraverso lo screening che per le donne tra i 49 e i 69 anni viene inteso come una semplice mammografia ripetuta ogni due anni per scoprire il tumore anche quando è molto piccolo ed è più facile da curare; per mezzo di un autoesame da iniziare sotto la guida di mani esperte, all’età di 20 anni e infine con un percorso clinico qualora il medico lo ritenga necessario. La prevenzione terziaria è invece relativa non tanto alla prevenzione della malattia in sé, quanto ai suoi esiti più complessi. La prevenzione, quando una malattia si è ormai instaurata, è quella delle complicanze, e delle probabilità di recidive di una pregressa malattia. È quindi legata al controllo delle terapie e della loro corretta esecuzione, nonché alla gestione dei deficit e delle disabilità funzionali consequenziali ad uno stato patologico o disfunzionale.