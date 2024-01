"Sul sisma di Pierantonio solo mancette elettorali"

UMBERTIDE – Continua la polemica sul terremoto che nel marzo dello scorso anno colpì Umbertide e parte del perugino. A lanciare i propri strali, dopo il Partito democratico, è il Movimento 5 Stelle, che parla di "elargizioni di mancette elettorali del Governo". E’ la deputata pentastellata Emma Pavanelli ad intervenire, affermando: "Leggendo la rubrica del sub emendamento presentato al decreto energia e alluvioni, sembrava che il governo si fosse finalmente ricordato della regione Umbria. Purtroppo, si trattava solo di un’illusione, probabilmente finalizzata a gettare ancora una volta fumo negli occhi dei cittadini". Pavanelli spiega: "La disposizione in favore dei territori umbri colpiti dal sisma non è altro che l’estensione ai comuni del rimborso dell’esonero Imu per gli immobili in ricostruzione, senza l’aggiunta di una copertura economica, che resta di miseri 110mila euro: praticamente una mancetta elettorale ridicola e persino offensiva". Insomma pochi soldi. La deputata incalza: "Abbiamo provato ad emendare il testo chiedendo più risorse, insieme all’istituzione di un nuovo fondo di sostegno alle attività produttive, ma pur di non portare l’emendamento al voto la maggioranza ha deciso di dichiararlo inammissibile, ovviamente senza fornire alcuna motivazione logica. Nel frattempo, i cittadini umbri colpiti da calamità naturali continuano a restare inascoltati. Non smetterò di dare loro voce".

Pa.Ip.