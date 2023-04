Sul lago c’è Dylan Dog Brilla ’TrasimenoFumetto’

Ha aperto i battenti con l’inaugurazione del percorso di tre mostre dedicate al fumetto e all’illustrazione e uno spazio riservato all’artistalley la manifestazione ’TrasimenoFumetto’ in corso fino a questa sera a San Feliciano, negli spazi interni ed esterni del Museo della pesca. Nella prima sala i visitatori possono ammirare i disegni in bianco e nero di Di Vincenzo e Piccioni che possono vantare il privilegio di dare corpo a due dei personaggi più amati del fumetto italiano: Dylan Dog e Julia Kendall. La terza sezione della mostra è invece dedicata alle opere dei vincitori della prima edizione del concorso ’TrasimenFumetto’ che aveva come tema ’Il Trasimeno tra storia e leggenda’.

Il programma di oggi parte dalle 10 della mattina con possibilità di visitare le mostre, lo spazio dell’artistAlley, l’area espositiva con La Fumetteria - Comics & More, La biblioteca delle nuvole, Le pagine sul lago. Sarà inoltre allestita un’area ristoro con lo street food di Qui e Ora. Tra gli appuntamenti alle ore 16, presentazione del graphic poem La Divina Commedia – Inferno, Edizioni Voiler. Interviene l’autore Emilio Guazzone.

Alle 17 nello spazio esterno delle presentazioni, gli autori del fumetto ’Beer Revolution’, Teo Musso e Sualzo Edizioni Star Comics, porteranno i presenti in un viaggio a fumetti attraverso la storia e i segreti dei più interessanti birrifici artigianali del mondo. Interverranno l’autore Sualzo e Silvia Vecchini, scrittrice e autrice di fumetti. Al termine, degustazione di Birra artigianale Baladin. Alle 18, in sala barca, premiazione della prima edizione del concorso nazionale del fumetto e illustrazione del Trasimeno.